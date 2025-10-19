Louvre Müzesi'nde Soygun: Hırsızlar 7 Dakikada Kaçtı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin yaptığı açıklamada, hırsızların pencereyi kırarak Apollo Galerisi'ne girdiğini ve vitrinlerde sergilenen mücevherleri çaldığını bildirdi.

Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen soygun dünya gündemine oturdu. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında üç ya da dört hırsızın bir pencereyi kırarak Apollo Galerisi'ne girdiğini bildirdi. Nunez, hırsızların bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullandığını söyledi.

Soygunun yaklaşık 7 dakika içinde gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirten Fransız Bakan Nunez, hırsızların içeri girdikten sonra vitrinlerde sergilenen mücevherleri çaldığını ve motosikletlerle olay yerinden kaçtıklarını aktardı.

Nunez, çalınan eşyaların ticari değerlerinin ötesinde, tarihi ve kültürel olarak hesaplanamaz bir değere sahip olduğunu ifade etti. Çalınan eşyaların kesin listesinin hazırlandığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Paris Savcılığı, olayla ilgili olarak "organize hırsızlık ve suç işlemek için kurulmuş suç örgütü" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcılık açıklamasına göre, soruşturma, kültürel varlıkların yasa dışı kaçakçılığıyla mücadele eden özel bir birim tarafından yürütülüyor.

Fransız polisi, Louvre Müzesi'ne giden yolları kapattı. - PARİS