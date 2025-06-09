Los Angeles'ta Protesto Sırasında Gazeteci Plastikten Vuruldu

Los Angeles'ta Protesto Sırasında Gazeteci Plastikten Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Los Angeles şehrinde, Başkan Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestolar sırasında 9News muhabiri Lauren Toması, polis tarafından plastik mermiyle bacağından vuruldu.

ABD'nin Los Angeles şehrinde polis, Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik düzenlenen protestolar sırasında yayın yapan Avustralyalı haber kanalı 9News muhabiri Lauren Toması'yı, plastik mermiyle bacağından vurdu.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestolar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, protestolar nedeniyle 2 bin Ulusal Muhafız askerini Los Angeles'a konuşlandırması çatışmaların tırmanmasına neden olurken, bölgede yayın yapan gazeteciler de zor anlar yaşıyor. Los Angeles polisi, protestolar sırasında yayın yapan Avustralyalı haber kanalı 9News muhabiri Lauren Toması'yı, plastik mermiyle bacağından vurdu. Polis tarafından hedef alınan Toması, bölgeden uzaklaştığı sırada çevredekilerden gelen "İyi misin" sorularına "İyiyim" yanıtını verdi. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD'de göçmen krizi sürerken Trump'ın tartışılan uygulaması yürürlüğe girdi

Göçmen krizi sürerken Trump'ın tartışılan uygulaması yürürlüğe girdi
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.