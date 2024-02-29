Los Angeles'ta bir kadın, plajda çıplak gezen kadına çivili sopa ile saldırdı. Çevredeki insanlar müdahale etmek veya polisi aramak yerine olayı videoya aldı. Kavganın neden meydan geldiği bilinmezken polis olay ile ilgili yorum yapmadı.

Amerika'nın Los Angeles kentinde bulunan Venedik Plajı'nda ilginç bir olay yaşandı. Çıplak bir kadına, elinde çivili sopa olan bir başka kadın tarafından saldırıldı. Çıplak kadın, kendisine saldırıya karşı koyarak elindeki çivili sopayı almayı başardı ve saldırgan kadına karşı kullanmaya başladı. Daha sonra elbiseli kadın, beyzbol sopası ile saldırmaya devam etti, fakat çıplak kadın bu sopayı da almayı başardı. Olayın neden kaynaklandığı bilinmiyor ve polis konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Amerika Los Angeles'ta bulunan Venedik Plajında ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın elindeki çivili sopa ile tamamen çıplak dolaşan bir kadına saldırdı. Bunun üzerine çıplak kadın kendisine yapılan saldırıya karşı koyarak, kadının elinde çivili sopayı almayı başardı.

Elinde aldığı sopa ile hem kendisine saldıran kadına hem de çevrede kavgayı videoya almaya çalışan insanlara saldırdı. Elbiseli olan kadın, bunun üzerine beyzbol sopası ile çıplak kadına saldırmaya başladı. Fakat çıplak kadın beyzbol sopasını da kadını elinden almayı başardı. Bunun üzerine kadın olay yerinden uzaklaştı.

Hareketlerinden sarhoş olduğu veya uyuşturucu etkisi altında olduğu anlaşılan çıplak kadın her iki sopayı bir süre elinde salladı.

Kavganın neden kaynaklandığı bilinmiyor. Polis, ise olay ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.