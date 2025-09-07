Haberler

Londra'da Filistin'e Destek Gösterisinde 890 Gözaltı

Londra'da Filistin'e Destek Gösterisinde 890 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin başkenti Londra'da yasaklı örgüt 'Palestine Action' destekli gösteride 890 kişi gözaltına alındı. 857 kişi bu gruba destek verirken, 33 kişi diğer suçlardan gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" tarafından düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 890 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla dün düzenlenen gösteride gözaltı sayısı belli oldu. Londra polisi, dün düzenlenen gösteride, 857 kişinin Palestine Action'ı desteklediği için, 33 kişinin ise polis memurlarına saldırı dahil olmak üzere diğer suçlardan gözaltına alındığını belirtti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı tarihi değişti

Galatasaray'ın maçının tarihi değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.