Londra'da Depoda Yangın: 150 İtfaiyeci Mücadele Ediyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir depoda çıkan yangın paniğe neden olurken, yangına 150 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Southall'daki iki katlı bir depoda yangın çıktı. Yangında, can kaybı ve yaralı bildirilmezken, yangına 150 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB) tarafından yapılan açıklamada, binanın dörtte üçünün alevler içinde kaldığını ve güvenlik önlemi olarak yakındaki bir okul ve apartman bloğunun tahliye edildiği belirtilerek, "Bu karar, yapının içinde havai fişek ve tüp depolandığından şüphelenilmesi nedeniyle alındı" ifadelerin kullanıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - LONDRA