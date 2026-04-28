Lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aydınlıkevler mahallesi Kasımpatı sokak üzerindeki bir lokantanın bacasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

