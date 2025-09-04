Lizbon'daki Füniküler Kazasında Can Kaybı 17'ye Yükseldi

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki turistik Gloria Füniküleri'nde meydana gelen kazada can kaybı 17'ye yükseldi.

Portekiz'de dün meydana gelen kazada bilanço artıyor. Lizbon Acil Servis Başkanı Margarida Martins yaptığı açıklamada, başkent Lizbon'daki turistik Gloria Feniküleri'ndeki kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin gece saatlerinde öldüğünü belirtirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini söyledi. Martins, "Yaralılar arasında 4 Portekizli, 2 Alman, 2 İspanyol, bir Koreli, bir Yeşil Burun Adalı, bir Kanadalı, bir İtalyan, bir Fransız, bir İsviçreli ve bir Faslı vardı" dedi.

Yerel basın, kurbanlar arasında 3 kişilik bir Alman ailenin bulunduğunu, 3 yaşındaki çocuğun hafif, annenin ise ağır yaralandığını aktarırken, babanın hayatını kaybettiğini yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı vatandaşlarımızın kazada ölenler arasında olduğunu varsayıyoruz" denildi.

Lizbon'da 1885 yılında açılan hat, yılda yaklaşık 3 milyon kişi taşıyor. - LİZBON