Haberler

Litvanya'da Hava Balonları Nedeniyle Vilnius Havalimanı Kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vilnius Havalimanı, gece boyunca hava sahasına yaklaşan balonlar nedeniyle iki kez geçici olarak kapatıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla havalimanı yeniden açıldı. Litvanya, olayları Belarus'tan gelen kaçak sigara taşıyan balonlara bağlayarak durumu 'hibrit saldırı' olarak değerlendirdi.

Litvanya'da gece boyunca birçok balonun hava sahasına yaklaşması nedeniyle 2 kez geçici olarak kapatılan Vilnius Havalimanı, kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta balon paniği yaşandı. Vilnius Havalimanı'nda operasyonlar gece boyunca hava sahasına yaklaşan balonlar nedeniyle 2 kez geçici olarak durduruldu. Havalimanından bugün yapılan açıklamada ise kısıtlamaların kaldırılmasıyla uçuşların yerel saatle 03.25'te yeniden başladığı, ancak bazı gelen uçuşların diğer şehirlere yönlendirildiği bildirildi.

Litvanya, hibrit saldırı olarak nitelendirmişti

Litvanya, kesintilerin komşu Belarus'tan kaçak sigara taşıyan hava balonları nedeniyle yaşandığını savunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu bu uygulamaya izin vermekle suçlayarak bunu bir "hibrit saldırı" olarak nitelendirmişti. Litvanya hükümeti, balon olaylarına yanıt olarak geçen ay Belarus sınırındaki her iki geçiş noktasını kapatmış, ancak balon trafiğinin durmasının ardından bu hafta başında tekrar açmıştı.

Vilnius Havalimanı'nın balon paniğinin ardından geçici olarak kapatılması, Litvanya başkentinde 7 Ekim'den bu yana yaşanan 9'uncu kapanma oldu. - VILNIUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.