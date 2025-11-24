Litvanya'da Hava Balonları Nedeniyle Vilnius Havalimanı Kapatıldı

Litvanya'da gece boyunca birçok balonun hava sahasına yaklaşması nedeniyle 2 kez geçici olarak kapatılan Vilnius Havalimanı, kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta balon paniği yaşandı. Vilnius Havalimanı'nda operasyonlar gece boyunca hava sahasına yaklaşan balonlar nedeniyle 2 kez geçici olarak durduruldu. Havalimanından bugün yapılan açıklamada ise kısıtlamaların kaldırılmasıyla uçuşların yerel saatle 03.25'te yeniden başladığı, ancak bazı gelen uçuşların diğer şehirlere yönlendirildiği bildirildi.

Litvanya, hibrit saldırı olarak nitelendirmişti

Litvanya, kesintilerin komşu Belarus'tan kaçak sigara taşıyan hava balonları nedeniyle yaşandığını savunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu bu uygulamaya izin vermekle suçlayarak bunu bir "hibrit saldırı" olarak nitelendirmişti. Litvanya hükümeti, balon olaylarına yanıt olarak geçen ay Belarus sınırındaki her iki geçiş noktasını kapatmış, ancak balon trafiğinin durmasının ardından bu hafta başında tekrar açmıştı.

Vilnius Havalimanı'nın balon paniğinin ardından geçici olarak kapatılması, Litvanya başkentinde 7 Ekim'den bu yana yaşanan 9'uncu kapanma oldu. - VILNIUS