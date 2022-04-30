Liseli kızların arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kurtalan ilçesindeki bir lisede dün öğle saatlerinde kız öğrencilerden oluşan iki grup arasında çıkan tartışma, saç saça, baş başa kavgaya dönüştü.

TEKME TOKAT YUMRUK BU KAVGADA HER ŞEY VAR

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya bazı öğrenciler müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı. Bazı öğrenciler ise kavgayı izledi. Kavga, öğrenciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.