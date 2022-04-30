Liseli kızların arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te bir lisenin bahçesinde kız öğrencilerin kavgası cep telefonu kamerayla görüntülendi. Birbirlerinin saçlarını çeken, tekme savuran kızları ise çevredeki şahısların izlemesi dikkat çekti.
Kurtalan ilçesindeki bir lisede dün öğle saatlerinde kız öğrencilerden oluşan iki grup arasında çıkan tartışma, saç saça, baş başa kavgaya dönüştü.
TEKME TOKAT YUMRUK BU KAVGADA HER ŞEY VAR
Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya bazı öğrenciler müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı. Bazı öğrenciler ise kavgayı izledi. Kavga, öğrenciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - 3. Sayfa