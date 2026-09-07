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Likya yolunda mahsur kalan turist ekiplerce kurtarıldı

Likya yolunda mahsur kalan turist ekiplerce kurtarıldı
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Antalya’da Likya yolunda ayağı burkulan turist, arama kurtarma ekiplerince bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi.

Antalya'da Likya yolunda ayağı burkulan turist, arama kurtarma ekiplerince bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş ilçesi Bayındır Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanında arkadaşı ile birlikte Likya yoluna giren Rus uyruklu Viktor K. (31) ayağı burkulup yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Victor K. için kurtarma ekipleri seferber oldu. AKUT, AFAD ve JAK timleri tarafından yapılan çalışmada ayağı burkulduğu için hareket edemeyen Viktor K. ve arkadaşına ulaşıldı. Bölgede çadır kurup ekipleri bekleyen Victor K. sedye üzerindeki 1 saatlik yolculuğun ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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