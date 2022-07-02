Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi ateşe verildiLibya Başbakanı Dibeybe'den protestolara destek - Haberler

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Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi ateşe verildiLibya Başbakanı Dibeybe'den protestolara destek

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi ateşe verildi Libya Başbakanı Dibeybe'den protestolara destek Libya'nın doğusundaki Tobruk kentindeki protestocular, Temsilciler Meclisini basarak binanın bir kısmını ateşe verdi.

- Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi ateşe verildi

Libya Başbakanı Dibeybe'den protestolara destek

TOBRUK - Libya'nın doğusundaki Tobruk kentindeki protestocular, Temsilciler Meclisini basarak binanın bir kısmını ateşe verdi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe protestoculara destek vererek hükümet başta olmak üzere ülkedeki tüm oluşumların gitmesi gerektiğini belirtti.

Libya'da siyasi kriz sürüyor. Ülke genelinde yapılan protesto çağrılarının ardından binlerce gösterici elektrik kesintilerine, hayat pahalılığına ve siyasi çıkmaza tepki göstererek sokaklara döküldü. Ülkenin doğusunda yer alan Tobruk kentinde göstericiler, Temsilciler Meclisini bastı. Slogan atan ve lastik yakarak yolları kapatan göstericiler, meclis binasının bir kısmını da ateşe verdi. Başkent Trablus'taki protestocular da seçim çağrısında bulundu.

Dibeybe'den gösterilere destek

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe yaptığı açıklamada, protestolara destek verdiğini ifade etti. Dibeybe, hükümet başta olmak üzere ülkenin tüm oluşum ve kurumların değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Cenevre'deki Libya görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı

Ülkedeki kitlesel protestolar, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler aracılığıyla Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi ile Libya Devlet Konseyi arasında yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından gerçekleştirildi. 28-30 Haziran arasında gerçekleştirilen ve Libya'da yapılması planlanan seçimler için anayasal bir temel ile geçici düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varmayı amaçlayan görüşmelerde uzlaşı sağlanamadığı açıklanmıştı.

Ne olmuştu?

Libya'da 24 Aralık'ta devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verilmiş, ancak adaylık krizi nedeniyle seçimler iptal edilmişti. Ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi, Şubat ayında Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin dolduğunu belirterek eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti. BM tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Cenevre Anlaşması'na aykırı hareket edildiğini, görevi seçilmiş bir hükümete devredeceğini belirterek istifa etmeyi reddetmişti.

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dibeybe Tobruk Libya 3. Sayfa Güncel Haberler

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