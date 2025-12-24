Haberler

Libya heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgedeki çalışmalar devam ediyor

Güncelleme:
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad ve beraberindeki heyet, Ankara Haymana'da düştüğü uçakta hayatını kaybetti. Cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi ve Libya'ya resmi törenle gönderileceği bildirildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın ile beraberindeki heyeti taşıyan uçağın, Ankara Haymana'da düştüğü bölgedeki çalışmalar devam ederken, Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad ve beraberindeki heyeti Trablus'a götürmek için dün akşam Ankara'dan havalanan özel jet, kalkışından kısa bir süre sonra Haymana'nın Kesikkavak Köyü'ne düşmüştü. Kazada uçakta yer alan Haddad'ın yanı sıra, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteyvi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 personel hayatını kaybetmişti.

Kaza yerindeki çalışmalar devam ediyor

Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılacak otopsi ve kimlik tespit çalışmalarının ardından vefat edenlerin naaşları yarın resmi törenle Libya'ya gönderilecek. Öte yandan, uçağın düştüğü bölgedeki incelemeler ve çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ANKARA

