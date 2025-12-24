Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin enkazının olduğu alanda güvenlik önlemleri artırıldı

Havanın aydınlanması ile Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin enkazının olduğu alanda güvenlik önlemleri artırıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü mevkiinde düştüğü belirlendi. Trablus'tan Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindekilerin kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Uçağın enkazının bulunduğu bölgede gece saatlerinden bu yana arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Havanın aydınlanması ile beraber jandarma ekipleri bölgede 30 metre aralıklarla güvenlik önlemi aldı. AFAD ve diğer arama-kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA