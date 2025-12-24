Haberler

Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin enkazının olduğu alanda güvenlik önlemleri artırıldı

Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin enkazının olduğu alanda güvenlik önlemleri artırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'dan Trablus'a giden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Al-Haddad'ın uçağı, Haymana ilçesinde düşerek kazaya neden oldu. Uçaktaki tüm yolcular hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Havanın aydınlanması ile Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin enkazının olduğu alanda güvenlik önlemleri artırıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü mevkiinde düştüğü belirlendi. Trablus'tan Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindekilerin kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Uçağın enkazının bulunduğu bölgede gece saatlerinden bu yana arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Havanın aydınlanması ile beraber jandarma ekipleri bölgede 30 metre aralıklarla güvenlik önlemi aldı. AFAD ve diğer arama-kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye, Ankara'daki uçak kazası sonrası düğmeye bastı
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye, Ankara'daki uçak kazası sonrası düğmeye bastı
Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti

Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle sarsıldı

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı