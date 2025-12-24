Haberler

Ankara'da düşen uçakla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:
Ankara'dan Libya'nın Trablus şehrine gitmek üzere havalanan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'dan Libya'nın Trablus şehrine gitmek üzere havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve maiyetindeki dört kişi ile üç mürettebatı taşıyan özel uçak, dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Uçakta bulunan Al-Haddad dahil 8 kişi hayatını kaybetti. Bir evin güvenlik kamerasından, düşen uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıktı. - ANKARA

