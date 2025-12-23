Haberler

Ankara'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana'da ulaşıldığını açıkladı. Uçak, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Ankara'nın Haymana ilçesinde ulaşıldığını açıkladı.

Ankara Esenboğa Havalimanından saat 20.10'da havalanan uçak ile saat 20.52 itibari ile irtibat kesildi. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma tarafından ulaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
