Libya Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan İki Tekne Alabora Oldu

Güncelleme:
Libya açıklarında 95 düzensiz göçmeni taşıyan iki teknenin alabora olması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti. Olay, Al-Khums kentinin açıklarında meydana geldi.

Libya açıklarında 95 düzensiz göçmeni taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Akdeniz'de devam eden düzensiz göç hareketliliği kapsamında, Libya açıklarında iki tekne daha sulara gömüldü. Libya Kızılayı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim Perşembe günü başkent Trablus'a yaklaşık 118 kilometre uzaklıkta bulunan Al-Khums kenti açıklarında toplam 95 düzensiz göçmeni taşıyan iki tekne alabora oldu. Teknelerden birinde 26 Bangladeşli göçmenin bulunduğu ve bunlardan 4'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer teknede ise 8'i çocuk olmak üzere 69 göçmenin bulunduğu; göçmenlerden 2'sinin Mısır, 67'sinin ise Sudan uyruklu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, cansız bedenlerin acil durum ekipleri, Sahil Güvenlik ve liman yetkililerinin iş birliğiyle denizden çıkarıldığı kaydedildi. Cenazelerin, savcılığın talimatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin tamamlanması için yetkili makamlara teslim edildiği bildirildi. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
