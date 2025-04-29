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Liaoyang'daki Restoran Yangınında 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Liaoyang'daki Restoran Yangınında 22 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çin'in Liaoyang kentinde çıkan yangında 22 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yangının sebebi araştırılıyor.

Çin'in Liaoyang kentindeki bir restoranda çıkan yangında 22 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Liaoyang kentindeki bir restoranda yerel saatle 12.25'te yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak restoranı sardı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yangının nedenini hızla belirlenmesi, yaralıların en kısa sürede tedavi edilmesi ve sorumluların cezalandırılması yönünde talimat verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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