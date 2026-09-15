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LGBT’lilerden İstanbul Adalet Sarayı önünde "Ailem Güvende" eylemi

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İstanbul’da yapılan "Ailem Güvende" operasyonunda 27 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da yapılan "Ailem Güvende" operasyonunda 27 kişi gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine LGBT yanlıları Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak arbede çıkardı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği arbedede eylemciler adliyeye yaklaştırılmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmış, 12 ili kapsayan operasyonda 2 bin şişe kaçak alkol, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. LGBT yanlıları Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Polis gruba "dağılın" uyarısında bulundu. Uyarılara aldırmayan eylemciler arbede çıkardı. Polis gruba müdahalede bulunarak adliyeye yaklaştırmadı. Grup daha sonra dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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