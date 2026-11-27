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Letonya Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde aidiyeti belirsiz bir İHA'nın kısa süreliğine Letonya hava sahasını ihlal ettiğini ve NATO savaş uçaklarının önleme için havalandığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Letonya hava sahası aidiyeti belirsiz bir İHA tarafından ihlal edildi. Letonya Silahlı Kuvvetleri, ihlalin sabah saatlerinde kısa süreli yaşandığını aktardı. Silahlı Kuvvetler, önleme için NATO savaş uçaklarının ve bir İHA'nın havalandığını belirterek, Ludza'nın kuzeyinde alarm verildiğini ifade etti.

İhlalin Rusya'nın Leningrad bölgesine düzenlenen İHA saldırısı sırasında yaşandığı bildirildi. Rusya'nın Leningrad Valisi Alexander Drozdenko, saldırıda 40'tan fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Polonya ise geçtiğimiz salı günü, bir Rus İHA'sının hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı