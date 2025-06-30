Leman dergisi önünde protesto! Polis ile göstericiler arasında arbede
Karikatür dergisi Leman'ın, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizmesine tepki gösteren bir grup, derginin Beyoğlu'ndaki binasının bulunduğu sokağa geldi. Güvenlik gerekçesiyle sokağı kapatan çevik kuvvet ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bölgedeki protestolar devam ediyor.
Karikatür dergisi Leman, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizdi.
DERGİ BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO
Karikatüre tepki gösteren bir grup, derginin Beyoğlu'ndaki binasının bulunduğu sokağa geldi.
SLOGANLAR ATIP TEKBİR GETİRDİLER
Toplanan kalabalık, "Allah'a, Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'e bin selam" sloganları atarak tekbir getirdi.
POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE
Güvenlik gerekçesiyle sokağı kapatan çevik kuvvet polisleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bölgedeki protestolar devam ediyor.
Kaynak: DHA / İHA
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa