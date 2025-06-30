Leman dergisi önünde protesto! Polis ile göstericiler arasında arbede

Leman dergisi önünde protesto! Polis ile göstericiler arasında arbede
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Leman dergisi önünde protesto! Polis ile göstericiler arasında arbede
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Karikatür dergisi Leman'ın, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizmesine tepki gösteren bir grup, derginin Beyoğlu'ndaki binasının bulunduğu sokağa geldi. Güvenlik gerekçesiyle sokağı kapatan çevik kuvvet ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bölgedeki protestolar devam ediyor.

Karikatür dergisi Leman, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizdi.

Leman dergisi önünde protesto

DERGİ BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO

Karikatüre tepki gösteren bir grup, derginin Beyoğlu'ndaki binasının bulunduğu sokağa geldi.

Leman dergisi önünde protesto

SLOGANLAR ATIP TEKBİR GETİRDİLER

Toplanan kalabalık, "Allah'a, Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'e bin selam" sloganları atarak tekbir getirdi.

Leman dergisi önünde protesto

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE

Güvenlik gerekçesiyle sokağı kapatan çevik kuvvet polisleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bölgedeki protestolar devam ediyor.

Leman dergisi önünde protesto

Kaynak: DHA / İHA

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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