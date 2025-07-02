Leman Dergisi'ndeki Karikatür Krizi: Mali Soruşturma Başlatıldı
Leman Dergisi'nde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği görseller nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin mali destek alıp almadığının araştırılması için mali soruşturma başlatıldı.
Leman Dergisi'nde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatür ile ilgili yürütülen soruşturma kçerçevesinde, gözaltına alınan şüphelilerin mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesine ilişkin mali soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa