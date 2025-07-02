Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz'e yönelik karikatür soruşturması: 4 kişi gözaltına alındı

Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz'e yönelik karikatür soruşturması: 4 kişi gözaltına alındı
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Leman Dergisi'nde yayımlanan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edildi.

Leman Dergisi tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edildi.

Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma dahilinde yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafikeri Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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