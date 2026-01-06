KKTC'de galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bir oto galeriye bu sabah kimliği belirsiz bir şahıs tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 çalışan yaralandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir galeriye kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından ateş açıldı. Başkent Lefkoşa'da faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri'ye saat 10.00 sıralarında düzenlenen saldırıda 2 çalışan yaralandı. Çalışanlar, olay yerine gelen ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Açılan ateş sonucu galeri önünde bulunan bazı araçlara da kurşun isabet etti.

Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle olay yerine geldiğini, motosikletten indikten sonra galeriye art arda ateş açtığını ve hızla bölgeden uzaklaştığını söyledi.

Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi için bölgede güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - LEFKOŞA