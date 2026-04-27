Lastikleri patlatılarak durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Eskişehir çevreyolunda polisin 'dur' ikazına uymaması sonucunda lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobilde 274,40 gram uyuşturucu ele geçirilirken, sürücüye kural ihlallerinden dolayı 201 bin lira para cezası da kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Eskişehir-Bursa karayolu Eskişehir istikametinde bulunan polis kontrol noktası yakınlarında ekiplerin 'dur' ikazı uymayarak polis aracına çarpan 26 AHR 452 plakalı otomobil, silahla lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Otomobilden inmeyen E.E. ve İ.P. isimli 2 kişi, koçbaşı kullanılarak aracın camları kırılarak aşağı indirildi. Polisin işlemleri sırasında direnmeye devam eden şüpheli şahıslar, kelepçelendi. Sürücüsünün yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi. 'Dur' ikazına uymayan sürücüye 201 bin lira para cezası kesildi. Çekici yardımıyla çekilen otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, torpido kısmında, 274,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E. ve İ.P. isimli 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı