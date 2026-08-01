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Lastik botta sürükleniyordu, sahil güvenlik kurtardı

Lastik botta sürükleniyordu, sahil güvenlik kurtardı
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Aydın’ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cennet Koyu açıklarında içerisinde 1 şahıs bulunan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıs Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Didim Marina'ya intikal ettirildi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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