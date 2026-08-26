Kahta'da lastik patlaması: 2 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta-Diyarbakır karayolu Musa Peygamber Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Y.İ. idaresindeki 34 CZE 76 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken tekerleği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı. Kazada sürücü Y.İ. ile Y.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.