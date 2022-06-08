Laleli'de tramvay ile polis arabası çarpıştı, seferler durdu - Haberler

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Laleli'de tramvay ile polis arabası çarpıştı, seferler durdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Laleli'de tramvay ile polis arabası çarpıştı, seferler durdu Fatih Laleli'de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, tramvay seferleri durduruldu.

Laleli'de tramvay ile polis arabası çarpıştı, seferler durdu

İSTANBUL - Fatih Laleli'de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Laleli tramvay durağında yaşandı. Tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvay ile çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

(FT-VEG- MB-

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa

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