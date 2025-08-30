Lahor'da Şiddetli Yağışlar Hastaneleri Su Bastı

Pakistan'daki Pencap eyaletinin Lahor kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Cinnah Hastanesi ve Lahor Hizmet Hastanesi'ni su bastı.

Pakistan'da devam eden şiddetli yağışlar günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkenin Pencap eyaletindeki Lahor kentinde etkisini gösteren yağışlar, şehirdeki Cinnah Hastanesi ve Lahor Hizmet Hastanesi'ni su basmasına neden oldu. Hastanelerdeki hasta odalarında, koridorlarda ve çeşitli bölümlerde su seviyeleri yükselirken, hastane görevlileri, hastalar ve refakatçiler çatılardan sızan su nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Sutlej ve Ravi nehirlerinde sel tehlikesi devam ediyor

Yetkililer, Sutlej Nehri üzerindeki İslam Barajı için önümüzdeki 24 saatin kritik olduğunu vurgulayarak, Ravi Nehri'ndeki Baloki Barajı'nda saniyede yaklaşık 5 bin 974 metreküplük su akışı yaşandığını açıkladı. Ravi Nehri'nin Lahor'daki Shahdara bölgesinde kalan kısmında da su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Ekipler, sel sularını yönlendirebilmek ve baraj sistemlerinin çökmesinin önüne geçmek için setlerin çeşitli noktalarında kontrollü yarma işlemi gerçekleştirdi.

Multan şehrini büyük bir selin vurması bekleniyor

Vehari bölgesinde ise Sutlej Nehri'ndeki set şiddetli su akışına dayanamayarak yıkıldı. Khachi köyü dahil bazı yerleşim yerlerinde sel meydana gelirken, bölgede ulaşım aksadı. Yetkililer, sellerden etkilenen bölgelerde tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirterek, saniyede yaklaşık 28 bin 317 metreküp su taşıyan büyük bir selin de Multan şehrini vurmasının beklendiğini belirtti.

Afetlerde 248 bin kişi evini kaybetti

Pencap Afet Yönetim Kurumu'ndan (PDMA) yapılan açıklamada, afetlerden 2 bin 300 köyün ve toplamda 1,5 milyon kişinin etkilendiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu 1,5 milyon kişiden 248 bininin ise evini kaybettiği bildirildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'u Pencap'ta olmak üzere 830'a yükseldiği belirtilmişti. - LAHOR