"Laf atma" kavgasında başına sopayla vurduğu şahsın ölümüne neden olan sanığa 19 yıl hapis

Kayseri'de iki grup arasında çıkan "laf atma" kavgasında bir kişiyi başına sopayla vurarak öldürmekten yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yoğun güvenlik önlemleri altında görülen duruşmada tutuklu sanık B.E., tutuksuz sanıklar H.E., S.E. ve M.K., ölen A.Ç.'nin ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık B.E., cinayeti kendisinin işlemediğini söyleyerek, tahliyesini ve beraatını talep etti. A.Ç.'nin annesi ve babası ise, tutuksuz yargılanan diğer 3 kişinin de tutuklanmasını talep ederek, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar H.E., S.E. ve M.K'nın beraatına karar verirken, tutuklu sanık B.E.'ye ise önce müebbet hapis, ardından da "tahrik" indirimi ile 19 yıl hapis cezası verdi.

30 Ekim'de Selimiye Mahallesi Ihlara Sokak'ta meydana gelen olayda B.E. (20), kardeşi M.E. (16) ve arkadaşları M.K. (25) konuşarak yürürken yanlarından geçen 4-5 kişilik arkadaş grubu içerisinde bulunan A.Ç. (29) sözleri kendi üzerine aldı. Çıkan kavgada sopayla başına vurulan A.Ç., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.E. ile 3 yakınını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden B.E. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ