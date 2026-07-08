Bıçakla yaralama şüphelisine ev hapsi
Samsun'un İlkadım ilçesinde laf atma nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan şüpheli mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde laf atma nedeniyle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi uygulanmak üzere serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Köprüsü yanında meydana geldi. İddiaya göre, laf atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada O.O. bıçaklanarak yaralandı.
Olayın ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.V.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı. - SAMSUN