Haberler

Bıçakla yaralama şüphelisine ev hapsi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde laf atma nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan şüpheli mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde laf atma nedeniyle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Köprüsü yanında meydana geldi. İddiaya göre, laf atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada O.O. bıçaklanarak yaralandı.

Olayın ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.V.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde ceset bulundu, vücudundaki detay polisi harekete geçirdi
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek

NATO'dan Zelenski'yi mest edecek karar! Bildirgede resmen yer aldı
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler