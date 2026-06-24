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Yüksekten düşen kadının imdadına ambulans helikopter yetişti

Yüksekten düşen kadının imdadına ambulans helikopter yetişti
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Samsun'un Ladik ilçesinde 4 metre yükseklikten merdivenden düşerek kafa travması geçiren 57 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Ladik ilçesinde 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan 57 yaşındaki kadının imdadına ambulans helikopter yetişti.

Olay, Ladik ilçesinde meydana geldi. Merdivenden yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen 57 yaşındaki N.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadının kafa travması geçirdiği tespit edildi. Durumunun ciddiyeti üzerine ambulans helikopter talep edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinden havalanan ambulans helikopter olay yerine sevk edildi. Helikopterle İlkadım'daki helikopter pistine getirilen yaralı kadın, burada kara ambulansına nakledilerek Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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