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KwaZulu-Natal'da parti yapılan eve silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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KwaZulu-Natal eyaletine bağlı KwaMakhutha kasabasında parti yapılan bir eve silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Polis, 3 saldırganın 13 erkek ve hamile olduğu düşünülen bir kadına ateş açtığını, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde bir eve gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletine bağlı KwaMakhutha kasabasında bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Polisten yapılan açıklamaya göre 3 kişi, parti yapıldığı belirtilen evde 13 erkek ve hamile olduğu düşünülen bir kadına ateş açtı. Saldırıda kadın da dahil olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişinin hastane tedavi altında olduğu belirtildi.

Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS), şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu. İlk bilgilere göre hayatını kaybedenlerden bazılarının yasa dışı faaliyetlerle bağlantıları nedeniyle SAPS Suç İstihbarat Birimi'nin takibinde olduğu belirtildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polis "rakip çeteler arasındaki bir husumet ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini" aktardı.

Güney Afrika, günde ortalama 60 cinayetle dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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