Kuzey Veziristan'da İntihar Saldırısı: 7 Asker Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında 7 asker yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı'nın (TTP) gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Kuzey Veziristan bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen intihar saldırısında en az 7 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ve 6 saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerginlik devam ederken, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Pakistan güvenlik güçleri, silahlı teröristler tarafından bir askeri kampa intihar saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Pakistan polisinden yapılan açıklamada, bomba yüklü bir intihar aracının kullanıldığı saldırıda 7 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, bir teröristin bomba yüklü aracı kampın duvarına çarptığını, iki teröristin ise kampa sızmaya çalışırken vurulduğunu aktardı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğunu açıkladı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı

Pakistan ordusundan saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Pakistan hükümeti, saldırıdan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunu sorumlu tuttu.

Öte yandan, Pakistan ordusu son 2 gün içinde Afganistan'daki Taliban yönetiminin desteklediği 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Pakistan'ın Afgan hükümetinden, topraklarının Pakistan'a yönelik saldırılarda kullanılmasının engellenmesine yönelik taleplerini yinelediği belirtildi. - KUZEY VEZİRİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
