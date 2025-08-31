Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi, Trafik Kilitlendi

Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli'nde seyir halindeki bir tır, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada sebze kasaları yola savrulurken, trafik durma noktasına geldi. Sürücü hafif yaralanarak kurtuldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli içerisinde seyir halindeki tır, lastiğinin patlatması sonucu devrildi. Sebze kasaları yola savrulurken, kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgileri göre, kaza Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönü Riva Tüneli içerisinde meydana geldi. İ.Ç. idaresindeki 07 BUA 515 plakalı sebze yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp duvara çarparak devrildi. Sebzeler yola savrulurken, sürücü hafif şekildi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, ambulans ve otoyol ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın 1.5 saatlik çalışmanın ardından kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
