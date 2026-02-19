Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tanker devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çatalca Tüneli mevkiinde yanıcı madde yüklü bir tanker devrildi. Kazada yaralanan olmazken, bölgede yoğun trafik oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Tüneli mevkiinde yabancı madde yüklü tanker devrildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çatalca ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Tünelinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tünel içerisinde seyir halindeki yanıcı madde yüklü olduğu öğrenilen bir tanker henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, bölge de trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret