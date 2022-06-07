Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tır alev alev yandı - Haberler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tır alev alev yandı.

Yangın, Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Ramazan Altundiş idaresindeki 54 AGG 242 plakalı tır, bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracını durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, tırdan yükselen alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"Aynadan baktığımda arka sağ çekerden alev çıktığını gördüm"

Yangın anını anlatan tır sürücüsü Ramazan Altundiş, "Kavşağı inerken arkamdan bir taksi selektör yapmaya başladı. Önüme geçti, işaret etti, durdum. Aynadan baktığımda arka sağ çekerden alev çıktığını gördüm. O arada zaten aracı emniyet şeridine çekip durdurdum" dedi.

(Emrah Dursun - Mustafa Taşören/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa