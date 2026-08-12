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Otoyolda Mahsur Kalan Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük ayağında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin halatla yaptığı operasyonla kurtarıldı. Olay itfaiye kamerasına yansırken, İstanbul İtfaiyesi sosyal medyadan 'Oraya nasıl indin' notu paylaştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan keçiyi görenler hayret etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan keçiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan keçi, görenleri hayrete düşürdü. Yolun viyadük ayağında mahsur kalan keçiyi görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kontrollü çalışma başlattı. Tedbirler alındıktan sonra halat yardımıyla itfaiye ekibi aşağıya doğru sarkarak mahsur kalan keçiyi kurtardı. O anlar itfaiye ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Öte yandan İstanbul İtfaiyesi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Oraya nasıl indin" adlı paylaşım yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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