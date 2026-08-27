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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2 Yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çekmeköy mevkiinde iki aracın karıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkiinde iki aracın karıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı büyük hasar gördü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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