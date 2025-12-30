Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkiinde iddiaya göre bir tırın arkadan çarptığı kamyonet devrildi. Kazanın etkisiyle tekstil ürünleri taşıyan kamyonetteki torbalar yol üzerine savruldu.

Kaza, Çekmeköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyol yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonette sıkışan yaralı ve tır şoförü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Olayı gören bir tır sürücüsü ise bir anda duman kapladığını korktuğunu belirterek tır şoförünün kamyonete çarptığını ifade etti.

Yola saçılan tekstil ürünlerinin ve devrilen kamyonetin kaldırılmasının ardından, Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL