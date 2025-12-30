Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet devrildi: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy mevkiinde bir tırın çarptığı kamyonet devrildi, yol bir saat trafiğe kapandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkiinde iddiaya göre bir tırın arkadan çarptığı kamyonet devrildi. Kazanın etkisiyle tekstil ürünleri taşıyan kamyonetteki torbalar yol üzerine savruldu.

Kaza, Çekmeköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyol yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonette sıkışan yaralı ve tır şoförü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Olayı gören bir tır sürücüsü ise bir anda duman kapladığını korktuğunu belirterek tır şoförünün kamyonete çarptığını ifade etti.

Yola saçılan tekstil ürünlerinin ve devrilen kamyonetin kaldırılmasının ardından, Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
ABD Başkanı Donald Trump: F-35'leri Türkiye'ye vermeyi düşünüyoruz

Trump'tan "Türkiye'ye F-35'leri verecek misiniz?" sorusuna yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Aydın'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadının acı sonu
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ile Taner Çağlı için karar
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Bursaspor durmuyor! Bu kez de Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldılar
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı