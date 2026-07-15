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Sultangazi'de malzeme yüklü kamyon alev alev yandı

Sultangazi'de malzeme yüklü kamyon alev alev yandı
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Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci mevkiinde malzeme yüklü kamyonun motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonuyla kaydedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci mevkiinde malzeme yüklü kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde çuvallar dolusu malzeme bulunan kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonun ön kısmını sararken, araç adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yoldan geçen diğer araçların zarar görmemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, kamyonun arka kısmında bulunan malzeme yüklü bölüme sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından kamyonun ön kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yükseldiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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