Kuzey Marmara'da sürücülere çikolatalı bayram uyarısı

Kurban Bayramı tatilinde Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde jandarma ekipleri trafik denetimi yapıyor. Sürücülere kolonya ve çikolata ikram edilerek bayramları kutlanıyor, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketliliğin yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, otoyol jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştiriliyor. Sürücülere kolonya ve çikolata ikram ederek bayramlarını kutlayan ekipler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Otoyolun Doğu çıkışında uygulama noktası oluşturan ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak evrak kontrolü yaptı. Sürücüleri emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyaran Kocaeli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan araçlardaki vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.

Denetimler kapsamında güzergahta radar uygulaması da gerçekleştirildi. Ekipler, sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun halde araç kullanmamaları yönünde bilgilendirmelerde bulundu.

Gidiş ve geliş toplam 8 şeritli yapısıyla trafik akışının büyük ölçüde rahat sağlandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapabilmesi amacıyla başlatılan denetimlerin, bayram tatili boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
