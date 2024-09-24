Kuzey Marmara Otoyolu'nda Araç Yangını

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın yanma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Habipler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobilde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı durdurarak kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu alev alev yanan otomobil söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otomobildeki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.