Sınırda çok sayıda kaçak silah ve mermi yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapan bir tırda yapılan kontrollerde, Kuzey Makedonya'ya götürülmek istenen kaçak silahlar ele geçirildi. 3 adet av tüfeği, 20 gaz tabancası ve 5 bin 750 boş fişek bulundu.

Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya giden kaçak silah sevkiyatı Bulgaristan sınırında yakalandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısından çıkış yapan bir tırda Kuzey Makedonya'ya götürülmek istenen büyük çaplı kaçak silah yakalandı.

Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda durdurulan Makedon plakalı Volvo marka bir tırda yapılan kontrollerde, 3 adet yivsiz av tüfeği, 20 adet gaz tabancası ve 5 bin 750 adet boş fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen tüm silah ve mühimmatın Bulgaristan makamlarınca muhafaza altına alındığı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde sevkiyatın organizasyonuna karışan tüm kişi ve bağlantıların tespit edilmesinin ardından yetkili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
