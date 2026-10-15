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Kuzey Kore, denizaltıdan iki tür stratejik seyir füzesini Doğu Denizi'nde test etti

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Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılan iki tür stratejik seyir füzesinin dün Doğu Denizi'nde test edildiğini açıkladı. Denemeye üst düzey askeri yetkililer katıldı; Güney Koreli uzmanlar testin Hero Kim Kun Ok denizaltısından yapılmış olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılan iki tür stratejik seyir füzesinin Doğu Denizi'nde test edildiğini açıkladı.

Kuzey Kore, Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran bir adım daha attı. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, denizaltıdan fırlatılan iki tür stratejik seyir füzesinin dün Doğu Denizi'nde test edildiği bildirildi. Üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen denemenin, su altı savaş sistemlerinin yeteneklerini ve ülkenin askeri caydırıcılığını ortaya koyduğu belirtildi. Fırlatılan füzelerin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye yol açmadığı vurgulandı.

İki yılın ardından bir ilk

Güney Koreli uzmanlar, Kuzey Kore'nin bu füze denemesini 2023 yılının Eylül ayında tanıtılan ve ülkenin "ilk taktik nükleer saldırı denizaltı" olarak adlandırılan "Hero Kim Kun Ok" isimli denizaltıdan gerçekleştirmiş olabileceği yorumunda bulundu. Son füze denemesi, Pyongyang'ın 2024 yılının Ocak ayında 2 bin tonluk "8.24 Yongung" isimli denizaltıdan "Pulhwasal-3-31" stratejik seyir füzelerini fırlattığı denemeden bu yana bu türdeki ilk silah testi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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