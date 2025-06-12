Kuzey İrlanda'da Şiddet Olayları Tırmanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey İrlanda'nın Ballymena kasabasında, cinsel saldırı iddiasının ardından başlayan karışıklıklar üçüncü geceye taşındı. Maskeli gençler, göçmenlerin evlerini hedef alarak bir eğlence merkezini ateşe verdi.

Kuzey İrlanda'nın üst üste üçüncü gece yaşanan şiddet olaylarında maskeli gençler bir eğlence merkezini ateşe verdi.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ballymena kasabasında hafta sonu bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla iki kişinin yargılandığı davanın ardından pazartesi akşamı sokaklarda başlayan karışıklık 3. günde devam etti. Ballymena kasabasında göçmenlerin evlerini hedef alan göstericiler polise bir kez daha yabancı madde, taş ve molotof kokteyli attı. Polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su, köpekler ve coplarla karşılık verdi. Şiddet olayları diğer kasabalara da sıçradı. Larne kasabasında bir eğlence merkezi, maskeli grup tarafından ateşe verildi. Tesis, hafta başında Ballymena'da yaşanan olayların ardından göçmenlerin geçici barınma merkezi olarak kullanılıyordu.

Cinsel saldırı olayının ardından sokaklara dökülen maskeli gençler, göçmenlerin evlerini hedef alarak ateşe vermişti.

Sokakları karıştıran cinsel saldırı olayı

Pazartesi günü 14 yaşındaki 2 çocuk, hafta sonu bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılmıştı. İrlanda medyası saldırgan çocukların Rumen olduğunu aktarmıştı. İki çocuğun suçlamayı reddettiği, 2 Temmuz'a kadar gözaltında tutulacakları belirtilmişti. - BELFAST

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi

Terapiyle kurtardıkları evlilik, bebekle taçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.