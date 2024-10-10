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Kuzey Irak'ta Trafik Kazası: 2 Şırnaklı Hayatını Kaybetti

Kuzey Irak'ta Trafik Kazası: 2 Şırnaklı Hayatını Kaybetti
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Kuzey Irak'ın Zaho kentinde meydana gelen trafik kazasında bir şoför ve bir yolcu hayatını kaybetti. Yakıt yüklü tanker devrildi ve olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Kuzey Irak Derebin rampasında dün akşam meydana gelen trafik kazasında biri şoför 2 Şırnaklı vatandaş hayatını kaybetti.

Kuzey Irak'ın Zaho kenti Derebin rampasında dün akşam saatlerinde yakıt yüklü tanker devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede araç içerisinde sıkışan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinde sıkışan 2 kişinin cenazesi çıkarıldı.

Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden şoför Lezgin Şimşek ve Murat Alkaş'ın Silopili oldukları öğrenildi. Haber verilmesi üzerine ölenlerin aileleri Irak'a geçti.

Şoför Lezgin Şimşek'in 1 yıllık evli olduğu ve çocuk sahibi olmayı beklediği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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