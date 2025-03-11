Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak

Trump, komşuya resti çekti: Acil durum ilan edeceğim
Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi

Eurodan tarihi rekor

Kuzey Denizi'nde Yük Gemisi ve Petrol Tankeri Çarpıştı: 1 Kayıp

Kuzey Denizi'nde Yük Gemisi ve Petrol Tankeri Çarpıştı: 1 Kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyısında yük gemisi Solong ile petrol tankerinin çarpışması sonrası çıkan yangında 1 mürettebat kayboldu. Yangın sürüyor ve geminin batması bekleniyor.

İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyısındaki Kuzey Denizi'nde yük gemisi ile çarpışan petrol tankerinde dün çıkan yangının söndürülürken, yük gemisinde çıkan yangın devam ediyor. Yetkililer, yük gemisindeki 1 mürettebatın kayıp olduğunu ve öldüğünün varsayıldığını açıkladı.

İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarında Kuzey Denizi'nde dün MV Stena Immaculate adlı petrol tankeri ile Solong adlı yük gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası petrol tankerinde çıkan yangın söndürülürken, yük gemisi Solong'daki yangın devam ediyor.

Yetkililer, daha önce her iki gemideki tüm mürettebatın sağ olarak kurtarıldığını açıklasa da İngiltere Ulaştırma Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Mike Kane, Avam Kamarasına yaptığı açıklamada, yük gemisi Solong'da bulunan 14 mürettebattan 13'ünün kurtarıldığını, 1 mürettebattan haber alınamadığını ve öldüğünün varsayıldığını söyledi. Kane, uzmanların yaptığı son değerlendirmelere göre Solong'un sürüklenmeye devam etmesi halinde su üstünde kalmasının pek mümkün olmadığını ve batmasının beklendiğini söyledi.

Solong'un sahibi Ernst Russ, basında çıkan haberleri yalanlayarak, gemideki konteynerlerin hiçbirinde sodyum siyanür bulunmadığını açıkladı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın ortada bıraktığı lider Türkiye'nin kapısına dayandı
img

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
img

Kırmızı kart görmesine neden olan sözleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor

Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.