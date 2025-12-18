Haberler

ABD'de havaalanına iniş yapan özel jet düştü
Güncelleme:
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, özel bir jet Statesville Bölgesel Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştü. Kazada hayatını kaybedenler olduğu bildirildi. Federal Havacılık İdaresi, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde havaalanına iniş yaptığı sırada özel jet düştü.

ABD'de özel jet, Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Statesville Bölgesel Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştü. Kazanın ardından jet alev topuna dönerken, kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Iredell County Şerifi Grant Campbell, kazada hayatını kaybedenlerin olduğunu belirtti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), özel jetin Cessna C550 tipi olduğunu ve yerel saatle 10.20 sıralarında iniş yaptığı sırada düştüğünü aktararak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Statesville Bölgesel Havaalanı'nı Fortune 500 şirketleri ile birkaç NASCAR takımının uçakları için kullandığı belirtildi. - KUZEY CAROLINA

