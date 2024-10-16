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Kuyuya Düşen Köpek, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kuyuya Düşen Köpek, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kuyuya düşen bir köpek, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye personeli, kuyuya inerek köpeği sağlıklı bir şekilde kurtarıp doğal yaşam alanına bıraktı.

Hatay'da kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayladağı İlçesi Sungur Mahallesi'nde kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kuyuda mahsur kalan köpeği kurtarmak için kuyuya iple itfaiye personeli indi. Köpek, Yayladağı itfaiye istasyonu ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarılarak, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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