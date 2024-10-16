Kuyuya Düşen Köpek, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayladağı İlçesi Sungur Mahallesi'nde kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kuyuda mahsur kalan köpeği kurtarmak için kuyuya iple itfaiye personeli indi. Köpek, Yayladağı itfaiye istasyonu ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarılarak, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY