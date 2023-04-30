Kuyumcuyu bıçakla gasp eden şahıs yakayı ele verdi Kuyumcuyu soyan bıçaklı gaspçı yakalandı Tekirdağ'da kuyumcuya bıçak çekerek 20 bileziği gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuyumcuyu bıçakla gasp eden şahıs yakayı ele verdi

Kuyumcuyu soyan bıçaklı gaspçı yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kuyumcuya bıçak çekerek 20 bileziği gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, F.Ç isimli şahıs, ilçede bulunan bir kuyumcuya girerek işyeri sahibi elindeki bıçakla tehdit etti. İşyerinden 20 adet 274 gram bileziği gasp ederek kaçan zanlı, Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması ile çok geçmeden bileziklerde beraber yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.